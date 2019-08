Emine Bulut cinayeti

25.08.2019 18:25

İzmir Gaziemir Ülkü Ocakları üyesi grup, kadına yönelik şiddet protesto etti.



Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda toplanan grup, kadına yönelik şiddete tepki içeren sloganlar attı.

Gaziemir Ülkü Ocakları Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Medine Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, yakın zamanda eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u ve katledilen, tacize, tecavüze maruz kalıp cinayete kurban giden tüm kadınları anmak için toplandıklarını belirtti.

Cinayetlere sessiz kalmamak ve katledilen her kadının gür sesi olmak için mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kalabalık kitlelerin önünde işlenen cinayetlerde insanların buna seyirci kalması, hiçbir müdahalede bulunmaması ve gözler önüne serilen bu vahşeti sadece kayıt altına almakla yetinmesini toplumumuz adına büyük bir ayıp olarak görmekteyiz ve insani değerlerimizi esas alarak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha dile getirme gereksinimini hissetmekteyiz. Gaziemir Ülkü Ocakları olarak, katledilen, tacize, tecavüze uğrayıp vahşice öldürülen her kadının üzüntüsünü yüreklerimizde hissetmekteyiz ve adalet arayışında hukuki sürecin her adımının takipçisi olacağız. Kadına şiddet ile mücadelede her zaman en ön safta yer alacağımızın teminatını vermekteyiz ve faillerin en sert cezayı almaları için konu üzerinde büyük bir hassasiyet göstereceğiz."

Kaynak: AA