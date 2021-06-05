Emina Jahovic yüzünü kahve bardağıyla gizledi
Emina Jahovic, Nişantaşı'ndaki özel bir hastane çıkışı, karşısında gazetecileri görünce yaptıklarıyla şaşırttı. Şarkıcı, görüntülenmemek için iki saat hastanede kaldı. İşte detaylar....
Emina Jahovic, Nişantaşı'ndaki özel bir hastane çıkışı oğlu Yavuz'la görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mustafa Sandal hakkında 26 ay boyunca kendisine nafaka ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatan şarkıcı, görüntü vermek istemeyince yaptıklarıyla şaşırttı.
İçeride yaklaşık iki saat kalıp, oğluyla kendilerini alacak otomobili bekleyen Jahovic, basın mensuplarını fark edince elindeki kahve bardağıyla yüzünü gizlemeye çalıştı.
Şarkıcı, oğlu için hastaneye geldiklerini söyleyip, detay vermekten kaçınırken, "Arkadaşlar bana tatil falan yok, full çalışıyorum" diye konuşup koşar adım az ileride kendini bekleyen şoförlü lüks otomobiline bindi.
Kaynak: Snob Magazin