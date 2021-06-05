Emina Jahovic yüzünü kahve bardağıyla gizledi

Emina Jahovic, Nişantaşı'ndaki özel bir hastane çıkışı, karşısında gazetecileri görünce yaptıklarıyla şaşırttı. Şarkıcı, görüntülenmemek için iki saat hastanede kaldı. İşte detaylar....