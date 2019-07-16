Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı

7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı. Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran, barışmayı mavi turda kutladı.

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6 kabinli 43 metrelik gulette dostlarıyla keyif çatan ikilinin mavi turu, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ifşa oldu. Bu arada barışma tatili için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran'ın haftalık 50 bin euro'ya (321 bin lira) kiraladığı gulette yok yok. Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.