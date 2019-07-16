Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı
Emina Jahovic ile Sadettin Saran, önceki gün soluğu Yunanistan'da aldı. İkili, günlük kirası 46 bin lira olan tekneyle Ege sularında barışmayı kutladı.
7 aylık aşklarına Şubat'ta nokta koyan ikili, geçen ay sessiz sedasız barışmıştı. Gözde çift, önceki gün de soluğu Yunanistan'ın Leros Adası'nda aldı. Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile iş insanı Sadettin Saran, barışmayı mavi turda kutladı.
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6 kabinli 43 metrelik gulette dostlarıyla keyif çatan ikilinin mavi turu, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ifşa oldu. Bu arada barışma tatili için hiçbir masraftan kaçınmayan Saran'ın haftalık 50 bin euro'ya (321 bin lira) kiraladığı gulette yok yok. Sekiz personelin hizmet verdiği ve yedi yıldızlı otel konforu sunan teknede jakuzi ile koşu bandı da mevcut.
YORUMLAR (7)
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Sadettin ne sardin be! Ama yanlis yere sardinCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAZI ÜNLÜLER BOŞANDIKTAN KISA BİR SÜRE SONRA NASIL BİRİSİNİ SEVİYORLAR VEYA TANIYORLAR HEMEN TATİLE GİDİYORLAR. . . . FORMULA 1 ARAÇLARINDAN HIZLILAR. . . . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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sadettin abi o kadar parann varr kız oğlan kız varkennn sana neler gelir hem paran varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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...ya bakiremisin diye soracak değilizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hülya Avşar zamanından sevmiyorum şu adamı magazini sevmiyormuş gözüküb magazine çıkmak için her şeyi yapıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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işi biliyorsun sadettinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tamam affettim. Hadi gel barışalımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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