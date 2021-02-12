Emina Jahovic'den eski eşi Mustafa Sandal'a haciz!
12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:51
Emina Jahovic, 2 aydır nafaka alamadıgˆı eski es¸i Mustafa Sandal'ın evi ve ofisine haciz yolladı. İşte ayrıntılar...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Jahovic´'in 2 aylık alacagˆına kars¸ılık Sandal'ın es¸yaları haczedilirken, banka hesaplarına da tedbir konuldu.
İŞLEM YAPAMAZ HALE GELDİ
U¨nlu¨ sanatc¸ı, tu¨m banka hesaplarına tedbir konuldugˆundan is¸lem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal'ın alacaklı oldugˆu firmalara da tedbir kararı bildirildi.
Kaynak: Snob Magazin