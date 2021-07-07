Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina intihar etti

2019 yılında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina Sala'nın intihar ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtili.

2019 yılında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın kız kardeşi Romina Sala'nın intihar ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtili.

2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Cardiff City'e imza atmak üzere Fransa'dan uçağa binen ancak uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesinin ardından Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Bu kaza sonucunda ailenin sözcülüğünü yapan Sala'nın kız kardeşi Romina'nın önceki gün intihar ettiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre Romina Sala'nın kendisini astığı ve zehirli maddeler ile hayatına son vermek istediği belirtildi. Romina'nın tedavisine yoğun bakımda devam edilirken, doktorların, hastanın vücudunun çok zarar gördüğünü açıkladı.

Öte yandan Emiliano Sala'nın babası Horacio da oğlunu kaybettiği trajik kazadan 3 ay sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı