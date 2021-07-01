Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı
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Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı

Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Termal Resort Spa İşletmesi'nin, bugün itibarı ile müşterilerine tam kapasite ile hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Termal Resort Spa İşletmesi'nin, bugün itibarı ile müşterilerine tam kapasite ile hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Salgınla mücadele kapsamında hazırlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen tesisler, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden müşterileriyle buluştu.

Emet Termal Resort Spa İşletmesi Müdürü Ramazan Sezer, yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Temmuz itibari ile hamam, havuz, yosun havuzu gibi sıcak ve soğuk havuzlarımızı tamamen açıyoruz. Tesisimiz şuan itibari ile yüzde 75 doluluk oranına ulaşmış bulunmaktadır. Tesisimizde temizlik, maske ve mesafe kurallarına tam anlamıyla uyuyoruz ve uymaya da devam edeceğiz. Bütün misafirlerimiz girişlerinde mutlaka HES kodlarını alarak, gerekli sağlık araştırmalarını yaptıktan sonra, tüm misafirlerimizi tesisimize kabul ediyoruz. Lobide ve restorantta mutlaka mesafe kurallarına uyuyoruz. Maskesiz hiç bir şekilde misafirlerimizin dolaşmasına izin vermiyoruz. Otelimiz bünyesinde bulunan basketbol, voleybol, hentbol sahası ve aqua park gibi alanların da açılması ile beraber bütün gençlerimizi buraya davet ediyorum. 2021 yılında, Temmuz ayında gençlerden gelen rezervasyonumuz çok daha fazla oldu. Yasakların kalkmasıyla beraber daha fazla geçlerimizin buraya gelmesini bekliyorum. Temmuz ayı içerisinde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı ile ilgili doluluk oranımız bugün itibari ile yüzde 85 civarında. İnşallah tüm tesislerimizin açılması ile beraber botanik bahçesinin içerisinde bulunan bu tesisimize bütün misafirlerimizi bekliyorum" diye konuştu.

Oteldeki bir çok sosyal tesisin yenilendiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı
Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı
Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı
Emet Termal Otel, yeni dönemde hizmet vermeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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