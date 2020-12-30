Emet'te 2 köy yolu beton asfalt
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Emet'te 2 köy yolu beton asfalt

30.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:15
Emet'te 2 köy yolu beton asfalt

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek, beton asfalt çalışması tamamlanan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek, beton asfalt çalışması tamamlanan köy yollarında incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanarak trafiğe açılan Gürpınar ve Sarıayak köylerinin beton asfalt yapılan yollarını yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek yapığı açıklamada, "İlçemiz Gürpınar ve Sarıayak köylerimizin ana yol bağlantılı giriş yolları Kütahya Valiliği İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak beton asfalt yapılmış, önceki günlerde de trafiğe açılarak, vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. Gürpınar köyümüzde 1. 8 kilometre, Sarıayak köyümüzde de 300 metrelik ana yol bağlantılı köy giriş yolunun beton asfalt yapılmasıyla, daha dayanıklı, daha uzun ömürlü ve daha konforlu, trafik yönünden daha güvenli bir yola kavuşulmuştur. İmkanlarımız dahilinde, ihtiyaç olması halinde, diğer köylerimizde de bu tür çalışmalarda bulunmak planlarımız içindedir. Bu vesileyle onayları ve destekleri olan, başta Kütahya Valimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Emet'te 2 köy yolu beton asfalt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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