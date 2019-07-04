Emet-Tavşanlı yolunun göçen bölümü bayram öncesi açılacak

Kütahya'nın Emet-Tavşanlı karayolunda Günlüce köyü altında yeni açılan ve meydana gelen göçmeler nedeniyle kapalı bulunan yolda yoğun bir çalışma programı uygulandığı bildirildi.

Günlüce köyü Çöğürtlen mevkiinde devam eden yol yapım çalışmalarında 70 kişilik bir ekip ve 9 adet iş makinesi ile hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kurban bayramı öncesi heyelan nedeniyle kapatılan 7.9 kilometrelik yolun yeniden trafiğe açılması hedefleniyor.

Çöğürtlen mevkiinde Günlüce yeni yol başlangıcını birleştirecek olan yolda ise ihale sonrası firma çalışmalarını artırdı. Göçen yolun açılması kadar, Çöğürtlen bölgesine kadar olan bölümün yapımı tamamlandığında Tavşanlı yolunda virajlar tarih olacak.

Heyelan nedeniyle 3 defa göçen yolda yapılan çalışmalarda ise gerekli teknik incelemelerin ardından güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çökme sonucu 8 kilometrelik yol komple trafiğe kapatılmıştı.

Vatandaşlar, yol meselesinin Emet için büyük önem arz ettiğini belirterek çalışmaları yakından takip ederken, bayramda mevcut kapalı yolun açılmasının ilçeye bayram nedeniyle gelecek ve ilçeden bayram ziyaretlerine gidecek vatandaşlar için büyük bir kolaylık ve güvenlik sağlayacağını ifade ediyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA