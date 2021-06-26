Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Daşdemir - Haberler | Yerel

Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 650 metrelik akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete açılan 650 metrelik akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Akıllı kavşak çalışmalarından işin büyük bir bölümünün tamamlandığını ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtası ile 1. 5 milyon TL'lik peyzaj çalışmalarına başlandığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Emet ilçemizde yaptığımız çalışmalarda estetik ve görsel açıdan güzelleştirme çalışmalarımızda yapılıyor. Şehrimizin muhtelif yerlerinde, refüjlerde, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve son şekilleri verilen akıllı kavşağımızın peyzaj çalışmaları ve yaya yolu yapım çalışmaları için bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz nezdindeki çalışmalarımız sonucu 1. 5 milyon TL maliyetli proje tamamlanarak özel bir firmamız tarafından yapımına başlanmıştır. Proje kapsamında orta büyük kavşak başta olmak üzere, toplamda 21 bin metrekare alanda iklim yapısına uygun seçilen ağaçlandırma, çim ve çiçek ekimi yapılacak. Mavi çim kullanılacak alanda, Meksika palmiyesi kısa dayanıklı ağaçlandırma çalışmaları, ve 20 bin adetten fazla başta gül olmak üzere çiçek dikimi yapılacak. Peyzaj ile birlikte mevkiimizde yaya yolu çalışmaları da sürdürülüyor. Çalışmalar tamamlandığında Emet ilçemize girişte bizleri görsel ve doğal güzelliklerimiz karşılayacak. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras yeşil alanlarımızdır. Biz de ilçemiz genelinde ilçe girişimizden başlayarak çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık veriyor, ilçemize park ve yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor
Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor
Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor
Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Daşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emet ilçesindeki akıllı kavşakta peyzaj çalışmalarının sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:24:30. #1.16#

title