Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı
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Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı

Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Emet Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Emet Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Emet Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan 19 camide, Cuma namazı sonrası halka 6 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure dağıtım programı kapsamında belediye tarafından ilçe Jandarma, ilçe emniyet ve sağlık personellerine de dağıtım gerçekleştirildi.

Merkez Babuk Bey Camii önünde Cuma namazı çıkışı düzenlenen etkinlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner halka aşure dağıttı.

Muharrem ayında aşure ikramlarının Türk örf ve adetlerinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Halkımızın her kesiminden insanımızı bir araya getiren bayrak ve millet sevgimizi sembolize eden aşure etkinliği kapsamında 19 cami ve bazı kamu kuruluşlarında 6 bin kişilik aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Bizler farklılıklarımızla büyük bir milletiz. Bizleri biz yapan ortak değerlerimizde birleşerek, varlığımızı her daim sürdürüyoruz. Terör olayları, yakın zamanda yaşanan hain darbe kalkışması, sınır komşu ülkelerimizde yaşananlar göstermektedir ki, ülkemizin dış ve iç düşmanları daima fırsat gözetmektedir. Birliğimizi bozmaya kalkanlara en güzel cevapları milli ve dini günlerimizde çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek tüm dünyaya gösteriyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Her daim nasıl bütün acılara göğüs geriyorsak, mutlu günlerimizde de birlikte olmayı bilmeliyiz. Dağıtımdaki amacımız farklı nimetlerin aşurede bir araya gelerek eşsiz bir lezzete dönüştüğü gibi, halkımızın da herkesim ile birlik ve beraberlik içinde ülke sevdamızda bir araya geldiğimizi göstermektir. Yapılan aşure hayrımızı yüce rabbim kabul etsin " dedi. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı
Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı
Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı
Emet Belediyesi'nden 6 bin kişiye aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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