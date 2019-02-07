Emel Sayın İlk Kez Sahnede Seslendirdi, Gözyaşlarını Tutamadı

Emel Sayın ilk kez sahnede seslendirdi, gözyaşlarını tutamadı

İSTANBUL - Her ay gerçekleştirdiği konserlerle İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşan Emel Sayın, "Ah Bu Gönül Şarkıları" başlıklı konserle sahne aldı. Sayın konserde, çok sevdiği ancak anısı yüzenden daha önce sahnede hiç seslendirmediği "Toprak Çağırmadan Gel" parçasını ilk kez söyledi. Eserin sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın, şarkının hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

Emel Sayın, "Ah Bu Gönül Şarkıları" başlıklı konseriyle CRR'de sahne aldı. Sanatçı, aralarında "Unutamam Seni", "Yağdır Mevla'm", "Uzun İnce", "Yangın Olur", "Rüyalar", "El Bebek" ve "Çile" gibi şarkıların bulunduğu, dinleyenlerin gönlünde taht kurmuş bir repertuvarla sahne aldı.

Emel Sayın, eser arasında dinleyicilerine; çok üzüldüğü için anısını anlatmaya cesaret edemediği ama çok sevdiği bir şarkıyı sahnede ilk kez seslendireceğini söyledi. Dinleyicilerden bu şarkının Makber olduğuna dair gelen yorumlar üzerine Sayın: "O da başka. Biliyorsunuz Makber'i de söyleyemiyorum artık" diye cevap verdi. Sanatçı daha sonra söyleyeceği şarkının "Toprak Çağırmadan Gel" olduğunu anons etti ve sözlerini seyirciyle paylaştı.

'Ne olur bu şarkıyı oku'

"Toprak Çağırmadan Gel" adlı eser Sayan'ın 2019 yılında yayınlanan "Haylazım" isimli albümünde yer alıyordu. Şarkının giriş bölümü şu şekilde: Gün sensiz batar/ Kalp gizli kanar/ Sen yoksun çoktandır/ Sofram yalnız

Emel Sayın sahnede eseri ilk kez icra ettikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Sayın ardından dinleyicileriyle şunları paylaştı: "Şarkı kardeşimle ilgiliydi. Sizler sevgili olduğunu düşündünüz sanırım ama öyle değil. 2009 yılında kardeşim çok hastaydı, sonucu biliyor ve bekliyorduk. Tam o günlerde Serkan Özdoğan adında genç bir besteci bana 'Size çok yakışacak' diyerek bir şarkı getirdi. Dinletti ve şarkıdan çok etkilendim. Fakat içimden hiçbir şey yapmak gelmiyordu, o yüzden 'sonra bakarız' dedim. Kardeşim 'Ne olur bu şarkıyı oku' dedi"

Emel Sayın'ın kız kardeşi Şenel Sayın, 2009 yılında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA