Emel Özkızıltaş kimdir? Gelinim mutfakta sunucusu Emel Özkızltaş nereli, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Kızıltaş kim? Gelinim Mutfakta'yı bu hafta kim sunuyor? soruları izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Demet Akalın'nın sunumu ile sezona başlayan Gelinim Mutfakta ardı ardına sunucu değişikliği yapıldı ve son olarak yeni sunucu ile ekrana geldi. Peki, Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Emel Özkızıltaş kimdir?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Emel Özkızıltaş oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR?

Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış olan Emel Özkızıltaş, Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmanın renkli isimlerinden olan Emel Özkızıltaş, özellikle Türkan Şoray'ın balıkçı Azize karakteri taklidi ile adından söz ettirmiş, 2014 sezonunun birincisi olmuştu.

Kısa bir süre de Çarkıfelek hostesi olarak ekranlarda boy göstermiştir.

Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla asıl çıkışını yakalamıştı.

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