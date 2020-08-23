Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek
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Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek

Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek -20 yıldır ekmek kazandığı bisikletini çaldılar, her yerde arıyor Bursa'da gazete dağıtıcısının 20 yıllık ekmek teknesi çalındı.

23.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:20

Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek

-20 yıldır ekmek kazandığı bisikletini çaldılar, her yerde arıyor

BURSA - Bursa'da gazete dağıtıcısının 20 yıllık ekmek teknesi çalındı. Dağıtıcı, emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek.

Arkadaşının 20 yıl önce hediye ettiği bisikletle gazete dağıtım işine başlayan Nihat Şen, bu bisikletle her gün 12-13 saat yol kat ediyordu. Şen, 20 sene boyunca kendisine ekmek kazandıran bisikletine gözü gibi bakıyordu. Şen, 6 tane bisikleti olmasına rağmen, 20 yıllık emektar bisikletini hepsinden çok seviyordu. Şen'in bisikleti geçtiğimiz günlerde çalındı. 20 yıl kendisine ekmek kazandırmış bisikletinin çalınmasına çok üzülen Şen, işini gücü bırakıp her yerde bisikletini aramaya başladı. Nihat Şen, Bisikleti alan ve bulanın kedisine getirmesi durumunda kendisine sıfır bisiklet hediye edeceğini söyledi.

Emektar bisikletini çok sevdiğini ifade eden Nihat Şen, "2000 yılında İbrahim Subaş'ın hediye ettiği bisikletim çalındı. 20 yıldır ben bu bisikletle her gece saat 02'de çıkıp 10'a kadar gazetelerimi dağıtıyordum. 20 yıl boyunca ben bu bisiklet sayesinde ekmek yedim. Arkadaşımdan hediye olması benim için çok önemliydi. Günümün birçok saati bu bisiklet ile geçiyordu. En az 12-13 saat beraberdik. Yol arkadaşım gibi bir şeydi. Gece gazetelerimi dağıtıyordum. Tekeri patladığında dahi herhangi bir yere bağlamayıp o günkü dağıtımı yanımda yürüterek bitiriyordum. Bisikletimle beraber 20 yıldır dağıtım yaptık. Arkadaşımın hediyesi olması ayrı bir değer katıyordu. Ayrıca arkadaşımın bisikletimin çalınmasından 2 gün önce vefat ettiğini öğrendim. Bisikletim Arabayatağı istasyonunda bağlıyken kamera olmamasından dolayı çalındı. Belediye yetkililerine sitemde bulunuyorum, çok güzel park yeri yapmışsınız, ancak orayı gören bir tane kamera yok. Benim bugün bisikletim çalındı, başkasının motosikleti veya daha değerli malı çalınmasın. Park alanını gören kamera rica ediyoruz. Daha önce çalınmıştı. Çalan kişi getirince affettim. Çalan kişi kendi getirirse onu da affederim. Eğer sattığı kişi getirirse ödediği ücreti kendisine geri ödeyeceğim. O bisiklet benim için çok değerli. Getiren kişiye isterse sıfır bisiklet de hediye ederim. O benim için çok kıymetli, 20 yıllık arkadaşım, onu benden ayırmayın" dedi.

Emektar bisikletini getirene sıfır bisiklet hediye edecek

Kaynak: İHA

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