Son dakika! EMEKLİ TUĞAMİRAL KIRÇİÇEK "MONTRÖ BİLDİRİSİ" DAVASINDA İFADE VERDİ

İSTANBUL (DHA) - KAMUOYUNDA "Montrö Bildirisi" veya "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak adlandırılan açıklamayla ilgili olarak haklarında dava açılan 103 emekli general arasında yer alan emekli Tuğgeneral Serdar Okan Kırçiçek İstanbul'da talimat yoluyla savunmasını verdi.

103 emekli amiral hakkında 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak dava öncesinde Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bazı sanıkların bulundukları yerde talimat yoluyla ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istenen amiraller arasında yer alan Serdar Okan Kırçiçek bugün avukatıyla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki talimat duruşmasına katıldı.

"YAZININ YAZILMASINA DAHLİM OLMAMIŞTIR"

Kırçiçek savunmasında, ADMEK-2 adlı whatsapp grubuna davet üzerine katıldığını, grubun emekli generallerin ölüm, düğün, kutlama gibi önemli günlerde sosyalleşme amacıyla kullanıldığını ve Montrö bildirisini bir amiralin gündeme getirdiğini belirtti. Kırçiçek, bildirinin bir hukukçu tarafından gözden geçirildiğini ve "temiz" olarak değerlendirildiğini de söyleyerek "Yazının yazılmasına herhangi bir dahlim olmamıştır. Yazı başlığına 'Yüce Türk Milleti'ne' ifadesi yazılması, 'aksi halde' ifadesi eklenmesi ve gece yarısı yayınlanmasını takip etmedim. Tepki çekmesi sonucu yazıyı tekrar okudum. Bir problem yoktu. Darbeye kalkışılmaması gerektiğini içeriyordu. Tepkiler sonucu demokrasiye bağlı olunduğuna dair yeni bir açıklama da yayınlanmak istendi ama polemiğe neden olacağı endişesiyle bazı amiraller istemediğinden yayınlanmadı. Bildiriye, meslek hayatımda almış olduğum akademik öğretim, edindiğim eğitimler, tecrübeler ve hukuk kuralları çerçevesinde olduğuna inanarak imza verdim. Demokrasi sevdalısı bir vatandaş olarak asla başka bir amacım olmadı, olamaz. Kamuoyunu bilgilendirme niteliğinde olan duyurunun yanlış anlaşılıp ülke gündemine oturmasından dolayı son derece üzgünüm" dedi. Duruşma savcısının, "Whatsapp grubunda bildiriye itiraz eden olmadı mı?" sorusu üzerine Kırçiçek, "Grup içinde bildiriye sessiz kalan 30 civarında kişi vardı" diye cevap verdi. Kırçiçek, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmış ve 103 sanık hakkında, "Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Davanın ilk duruşması, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart 2022'de yapılacak.

Demirören Haber Ajansı - Güncel