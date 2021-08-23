Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü

Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan emekli profesör ailesinden kalan eşyalarla evinin bir katını aile müzesine çevirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan emekli profesör ailesinden kalan eşyalarla evinin bir katını aile müzesine çevirdi.

Uludağ Üniversitesi'nden 2005 yılında emekli olan Prof. Dr. Turgut Özeke memleketi Tokat'ın Niksar İlçesine yerleşti. Gaziosmanpaşa Mahallesinde eşi Figen Özeke ile birlikte yaşayan iki çocuk babası Özeke, 3 katlı evinin bir katını aile müzesi diğer katını ise kültür evine çevirdi. Aile müzesinde çocukluk yıllarından ve ailesinden kalma eşyalarını sergileyen Özeke, diğer katını ise 2 bine yakın kitapla kütüphane kurdu.

"Amacım yaşadığımız eski kültürü anlatmak ve yaşatmak"

Turgut Özeke, ailesinden kalan eşyaları sergilediğini ifade ederek, "1939 yılında depremde evimiz yıkıldı. Ben o zaman çocuktum, çok sıkıntılar yaşadık. Sonra ikinci dünya harbi başladı, sonra derme çatma bir ev yapmıştık. O evi tamir ederek bu günlere kadar geldi. Annemin vefatından sonra buraya bir ev yaptırmayı ve ailemden kalan eşyaları koymayı düşündüm. Günümüzde aile müzeleri ve kütüphaneleri var ve çok önemli. Bu sebeple yaşadığım ortamı anlatan bir müze ve kültür evi kurmaya karar verdim. Buradaki amacım yaşadığımız eski kültürü anlatmak ve yaşatmak. Yani eski ailelerin yaşadıkları eşyaları yeni kuşağa anlatmak, göstermek bütün amacım bu. Buraya gelen ziyaretçiler oluyor, ilgilerini çekiyor. Birçok eski eşyayı saklamayı başardım ve bugüne kadar getirdim" dedi.

Ailesinden kalan eşyaların yanı sıra yaklaşık 2 binin üzerinde kitapla kütüphane kuran Özeke, "Amacım bu kitapları herkesin hizmetine sunmak. Dışarda kapının üzerinde şöyle bir cümle yazdıracağım: 'Bu kapıdan giren herkes bu binanın sahibidir, kitapları sevelim' Bu anlama herkesi aile müzesini gezmeye ve kütüphaneye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli Eczacı Figen Özeke ise tamamen eşinin fikri ile oluşan aile müzesi ve kültür evinin oldukça fazla ilgi gördüğünü kaydetti. - TOKAT

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü
Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Marcao Arda Turan Burak Elmas Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emekli profesör evini aile müzesine dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:42:01. #1.15#

title