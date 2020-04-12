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Türk Hava Yolları, Mustafa Özden, Güncel

EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

12.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:24
EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu.

EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

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