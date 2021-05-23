Emekli personele plaket
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Emekli personele plaket

Emekli personele plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekliye ayrılan personele plaket takdim ederken, "Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza hizmetleriniz, katkılarınız dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekliye ayrılan personele plaket takdim ederken, "Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza hizmetleriniz, katkılarınız dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nde uzun yıllar görev yapan Veli Korkmaz, Talat Arıcı ve Ali Kulaksız emekliye ayrıldı. Başkan Uysal, emekliye ayrılan personele düzenlenen törenle plaketlerini takdim etti.

Başkan Uysal, belediyelerde görev alan, sorumluluk üstlenen herkesin aynı zamanda yaşadığı şehre, topluma hizmet etme şansına sahip olduğunu söyledi. Bunun altı çizilmesi gereken bir nokta olduğunu belirten Başkan Uysal, "Çocuklarımızı büyüttüğümüz sokaklara hizmet ederek çalışma yaşamını tamamladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza hizmetleriniz, katkılarınız dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da huzur ve mutluluk diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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