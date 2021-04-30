Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
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Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kara - Haberler | Güncel

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Servet Yörük (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44. Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Servet Yörük (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazına müteakip Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Yörük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve bazı askeri yetkililer katıldı.

Törenle uğurlanan Yörük'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Orgeneral Servet Yörük son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara

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