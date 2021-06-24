Emekli Orgeneral Necati Özgen son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli Orgeneral Necati Özgen son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Orgeneral Necati Özgen son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli Orgeneral Necati Özgen (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden emekli Orgeneral Necati Özgen (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Selimiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, bazı askeri yetkililer ve aile yakınları katıldı.

Cenazede eşi Türkan ile çocukları Umut, Fulya ve Ebru Özgen taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Özgen için dua edilip helallik alındı.

Cenaze töreninin ardından Özgen'in naaşı, askerler tarafından alınarak cenaze aracına konuldu.

Necati Özgen, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Mert Müldür Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emekli Orgeneral Necati Özgen son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.06.2021 14:58:33. #1.13#

title