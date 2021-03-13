EMEKLİ ORGENERAL HALİT EDİP BAŞER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GENELKURMAY İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan emekli Orgeneral Halit Edip Başer Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Emekli Orgeneral Halit Edip Başer için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Hülya Başer, oğulları Batuhan ve Burak taziyeleri kabul etti. Cenazeye 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar ile ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Eşi Hülya Başer ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Başer, için kılınan cenaze namazının ardından dua edilip helallik alındı. Başer'in naaşı askerler tarafından alınarak cenaze aracına kondu. Halit Edip Başer Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Ülkesini seven çok değerli 2. Ordu komutanlığını yapmış paşamız üstlendiği görev döneminde hakkıyla görevini yerine getirdi. Allahtan rahmet diliyoruz. Herkes geldi, gidecek. Burada kimse kalmayacak ama geride hoş bir seda bırakabilmek lazım. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı