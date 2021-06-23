71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu
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71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu

71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de 71 yaşındaki emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi otoparkındaki aracının başında ölü bulundu. Yapılan incelemede Karasu'nun kalp krizi geçirdiği belirtilirken, talihsiz hocanın diktiği ağaçlara bakım yapmak için okula geldiği öğrenildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Makine Mühendisliği Bölümü'nden emekli olan öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu (71), edinilen bilgiye göre fakülte otoparkına park ettiği aracında fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine otoparka gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Karasu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı şeritlerle kapatırken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Karasu'nun kalp krizi nedeniyle öldüğü anlaşıldı.

71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu

AĞAÇLARIN BAKIMINI YAPMAK İÇİN OKULA GELMİŞ

Prof. Dr. Tahir Karasu'nun ailesinin olmadığı ve emekli olduğu okula vakit geçirmek için geldiği, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarette bulunduğu öğrenildi. Karusu'nun son olarak telefonda yeğeniyle konuştuğu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği ortaya çıktı. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu'nun cenazesi Eskişehir'in Alpu ilçesinde defnedilecek.

71 yaşındaki akademisyen, emekli olduğu üniversitenin otoparkında ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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