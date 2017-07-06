Emekli Öğretmenlerden Başkan Yaman'a Ziyaret

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde görev yapan ve emekli olan öğretmenler, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde yıllarca yeni nesiller yetiştirerek emekli olan öğretmenlerimiz ziyaretime geldi. Öğretmenlerimiz Mustafa Güler ve Hüseyin Güler eski günleri andık. Kendileri beldemizde sayısız kişiler yetiştirdi. Onları makamında ağırlamaktan son derece onur ve gurur duydum. Kendilerine emeklilik hayatlarında sağlık ve mutluluk içinde geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK