Emekli öğretmen evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede mermerden mozaik tablolar yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emekli öğretmen evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede mermerden mozaik tablolar yapıyor

Emekli öğretmen evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede mermerden mozaik tablolar yapıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Balaban, evlerinin alt bölümünü mermer mozaik atölyesine dönüştürerek, birbirinden güzel tablolar yapıyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde emekli öğretmen Mehmet Balaban, evlerinin alt bölümünü mermer mozaik atölyesine dönüştürerek, birbirinden güzel tablolar yapıyor.

Mehmet Balaban, AA muhabirine, emekli olduktan sonra eşi Mahire Balaban ile evlerinin altındaki bölümü atölyeye çevirdiklerini, burada mermer mozaik çalışmaları yaparak boş zamanlarını değerlendirdiklerini söyledi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde de idarecilik yaptığını anlatan Balaban, "2007 yılında Halk Eğitim Merkezinde mozaik döşeme kursu vermiştik. İlgi yoğun olunca kurslar yıllar boyunca devam etti. Yaklaşık 2 bin kursiyere belge verdik. Şimdi emekli olduktan sonra eşimle birlikte mozaik döşeme yaparak vakit geçiriyoruz." dedi.

Atölyede, fabrikalardan aldıkları küp şeklinde farklı renklerdeki mermerlerden üzerinde figürler bulunan mozaik tablolar yaptıklarını anlatan Balaban, şöyle konuştu:

"Mermerleri, sert bir zemin üzerine döşeyerek tablolar yapıyoruz. Hayvan figürleri oluyor, insan figürleri oluyor, amblemler oluyor, çiçek desenleri oluyor, her türlü tabloyu yapıyoruz. Ben çalışırken eşim yanıma gelerek bana yardımcı olmaya çalıştı. Bana bakarak işi öğrendi. Detayları ben yapıyorum, dolgu işlerini de eşim Mahire hanım yapıyor. Birlikte çalıyoruz."

"Bu işle uğraşırken kafam dağılıyor, stresten sıkıntıdan uzaklaşıyorum"

Mahire Balaban da mermer mozaik yapmayı eşinden öğrendiğini belirtti.

Önce merak ve hobi olarak başladığını dile getiren Mahire Balaban, şunları kaydetti:

"Önce merak ve hobi olarak başladık sonrasında evime ekonomik katkı olarak devam ettiriyorum. Öğrenmem zor olmadı. Çok mermer tablolar yaptık. İlgi yoğun. Bu işle uğraşırken kendimi mutlu hissediyorum. Kafam dağılıyor, stresten sıkıntıdan uzaklaşıyorum. Bayan arkadaşlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Eşlerine, ev bütçelerine katkı sağlayabilirler. Burası mermer memleketi, mermeri ile meşhur olduğu gibi mozaikleri ile de meşhur olsun istiyorum. Eşimle üç metreye iki metre olarak altı metre kare mermer mozaik halı çalışması yaptık. 500 bin civarında mermer taş mozaik parçasını bir araya getirerek güzel bir eser ortaya koyduk."

Balaban, tabloları ebatlarına göre 500 liradan 10 bin liraya kadar alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emekli öğretmen evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede mermerden mozaik tablolar yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:20:33. #1.16#

title