Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
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Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor

27.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 09:27
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor

SAMSUN'da yaşayan Cavit Reyhan (65), emekli maaşını sokak kedilerinin bakımına harcıyor.

SAMSUN'da yaşayan Cavit Reyhan (65), emekli maaşını sokak kedilerinin bakımına harcıyor. Her gün vakit geçirdiği kedileri besleyen Reyhan, tedavilerini de üstleniyor.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Cavit Reyhan, 8 yıl önce bir kurumdan emekli oldu. Hayvansever Reyhan, aldığı emekli maaşı ile kedilerin bakımını üstlendi. Veterinerden aldığı ilaçlarla tedavi ettiği kedilerle yakından ilgilenen Cavit Reyhan, günün çoğu zamanını sokak kedileri ile geçiriyor. 

'EMEKLİ MAAŞIMLA KEDİLERE BAKIYORUM'Kızının üniversitedeyken eve getirdiği sokak kedisiyle birlikte sokak hayvanlarına ilgisinin arttığını belirten Reyhan, "'8 senedir kedilere bakıyorum. Bu bende bir hastalık oldu. Kedilerin mamasını alıyorum, hasta oldukları zaman onları veterinere götürüyorum. Baktığım yavru kediler de var, buradan arabalar geçtiği için fazla yaşamıyorlar, arabaların altında kalıyorlar.  Aldığım emekli maaşıyla bütün sokak kedilerine bakmaya çalışıyorum. Mahalle sakinleri de kedileri seviyor ve onlara yemek veriyor. Kediler hastalandığında onlara ben bakıyorum, veterinerden aldığım ilaçları kedilerin gözlerine sürüyorum, fakat kediler yabani oldukları için onları yakalamakta zorluk çekiyorum" dedi,

'MAHALLEMİZ ADINA GURUR VERİCİ'

Mahallede oturan Hasan Taştan, kendilerinin de elinden geldiğince Cavit Reyhan'a yardımcı olduklarını belirterek, "Sokak kedilerine bakması bizim için gurur verici. Sokak kedilerine elinden geldiğince bakıyor ve besliyor. Yeri geliyor evinde etleri pişirip kedilere yediriyor.  Mahalle sakinleri de bu durumdan memnun" şeklinde konuştu.


Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor
Emekli maaşıyla sokak kedilerine bakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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