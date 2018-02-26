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-Osman Altunay'ın banka önündeki konuşması SAMSUN- Samsun'un Vezirköprü ilçesinde emekli çiftçi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir aylık emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Soğucak Mahallesi'nde, 55 yaşındaki Osman Altunay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek olmak Mehmetçik Vakfı'na bağış yapmaya karar verdi.

İlçedeki bir banka şubesine giden Altunay, Afrin'deki harekata katılan güvenlik güçlerine iletilmesi için bir aylık emekli maaşını Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdı.

Altunay, AA muhabirine, 1984 yılında kendisinin de komando birliğinde askerlik yaptığını söyledi.

Türk milletinin ve vatanının her zaman destekçisi olduğunu ifade eden Altunay, "Askerdeyken komando idim. Oradaki askerlerimizin neler çektiklerini çok iyi biliyorum. Bir aylık emekli maaşımı bağışladım. Oradaki askerlerimizin, personelimizin damarlarına kan olsun. Vatanımın, milletimin yanındayım." diye konuştu.