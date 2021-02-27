Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim

Zambiya'da ölüm döşeğinde olan emekli hemşire Elizabeth Bwalya, hastanede görev yaptığı süreçte zevk için 5 bine yakın bebeğin yerini değiştirdiğini itiraf etti. Çalıştığı dönemde doğum yapan anne ve bebeklerini uyaran hemşire, ''Herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz'' dedi.

Zambiya'da yaşayan emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, yerel gazete Zambian Observer'a yaptığı açıklamada, 13 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca hastanedeki binlerce yeni doğmuş bebeğin yerlerini değiştirdiğini söyledi. Ölüm döşeğinde yaptığı itirafta Başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde (UTH) 1983-1995 arasında çalıştığını belirten eski hemşire şu ifadeleri kullandı:

''5 BİN BEBEĞİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİM''

"Günahlarımı Tanrı'nın ve yaptıklarımdan etkilenen, bilhassa çalıştığım dönemde UTH'de doğum yapan herkesin huzurunda itiraf etmek istiyorum. Tanrı'yı buldum ve yeniden doğdum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. UTH'nin doğum servisinde çalıştığım dönemde yaklaşık 5 bin bebeğin yerini değiştirdim."

''ÇOCUKLARINIZA İYİ BAKIN''

Independent Türkçe'nin haberine göre, "Çocuklarınıza iyice bakın" diyen ölüm döşeğindeki hemşire, şöyle devam etti:

"Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum. 1983-1995 yılları arasında UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir.''

''BEBEKLERİ ZEVKİNE DEĞİŞTİRDİM''

Ölmeden önce yaşadığı pişmanlık nedeniyle itirafta bulunan hemşire görev yaptığı süre boyunca bebekleri değiştirmekten keyif aldığını da belirten hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi'nin (GNC) açıklamasında "bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı" belirtildi. Açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse de GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.