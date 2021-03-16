Emekli AYM üyesi Erol Cansel son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden emekli Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Erol Cansel için AYM'de tören düzenlendi.

Vefat eden emekli Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Erol Cansel için AYM'de tören düzenlendi.

Törene Cansel'in eşi, yakınları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri, üyeler ve mahkemenin çalışanları katıldı.

Geçen cumartesi hayatını kaybeden Cansel'in öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan AYM Başkanı Arslan, Türkiye'nin değerli hukuk profesörlerinden Cansel'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Cansel ailesi ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Tören, Cansel ailesinin taziyeleri kabulüyle sona erdi.

Erol Cansel'in naaşı, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cansel'in öz geçmişi

Erol Cansel, 1927'de Balıkesir'de doğdu. 1948 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakültede Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında Ord. Prof. Esat Arsebük'ün yanında asistanlığa başlayan Cansel, 1953 yılında hukuk doktoru, 1960'da medeni hukuk doçenti ve 1968 yılında da profesör oldu.

Cansel, 1970-1972 yıllarında dekanlık, 1979-1982 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu kurucu müdürlüğü, 1982-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi rektör yardımcılığı, 1984-1988 yılları arasında Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulundu.

1974-1986 yılları arasında La Haye Adalet Divanına iki defa hükümet temsilcisi olarak seçilen Cansel, 1988 yılında Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından 7 Aralık 1988'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 23 Haziran 1992'de emekli oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş