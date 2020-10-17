- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
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- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı

17.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:28

- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Samsun İl Başkanı Mustafa Tufan, "Birlik-beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde el ele olmalıyız ve birbirimizin elinde daha fazla tutmalıyız" dedi.

- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı

SAMSUN - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Samsun İl Başkanı Mustafa Tufan, "Birlik-beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde el ele olmalıyız ve birbirimizin elinde daha fazla tutmalıyız" dedi.

TEMAD Samsun İl Başkanlığı'nın 36. kuruluş yıl dönümü ve Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk koyulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından İl Başkanı Mustafa Tufan günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Mustafa Tufan konuşmasında, "Şimdiye kadar Cumhuriyetin kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına içten ve dıştan her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek ve yasal olarak her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev olarak gördük. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun eserlerine ve Cumhuriyet değerlerine sözlü ya da fiili saldırıda bulunulması veya bunu ima ya da teşvik edilmesi bizim için asla kabul edilemezdir. Bizler silahlı kuvvetlerin temel taşlarıyız bizler subay, astsubay, uzman erbaş ve erlerimizle bir bütünüz ve bir aileyiz. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde el ele olmalıyız, birbirimizin elinden daha fazla tutmalıyız" diye konuştu.

- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı
- Emekli astsubaylardan 'birlik' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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