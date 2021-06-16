'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu
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'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu

'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta yaşayan üniversite öğrencileri Elif Yıldırım ve Azra Ünallı, pandemi nedeniyle yarıda kalan uygulamalı eğitimlerine Esenyurt Belediyesi'nin açtığı kursta devam ederek, kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Esenyurt'ta yaşayan üniversite öğrencileri Elif Yıldırım ve Azra Ünallı, pandemi nedeniyle yarıda kalan uygulamalı eğitimlerine Esenyurt Belediyesi'nin açtığı kursta devam ederek, kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Pandemi nedeniyle eğitimlerine online olarak devam eden üniversite öğrencileri Elif Yıldırım ve Azra Ünallı, Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nde (EMEĞİM) açılan kurslarda uygulamalı eğitim alarak mesleğin inceliklerini öğrendi. Yaklaşık 2 ay önce Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Emeğim'de açılan Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kursuna başlayan öğrenciler, okullarında alamadıkları uygulamalı eğitimi burada alarak, eksikliklerini tamamlama imkanı buldu. Kurstan çok memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Bozkurt'a da teşekkür etti.

"Bu şansı kaçırmak istemedim"

Esenyurt Belediyesi'nin açmış olduğu Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kursuna başlayan üniversite 1'inci sınıf öğrencisi Elif Yıldırım, bu kursun kendisine çok büyük katkı sağladığını belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a sağladığı imkanlar için teşekkür eden Yıldırım, "Esenyurt'ta yaşıyorum. Kursu, Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından görerek kayıt yaptırdım. Bu şansı kaçırmak istemedim. Okulda uygulamalı derslerimiz vardı ama pandemiden dolayı eğitimlerimizi online olarak alıyoruz. Oradaki hocalarımız da çok iyi, teorik derslerimizi öğrenebiliyoruz, fakat uygulamaya dair bir şey göremediğimiz için zor oluyor. Bu kursun bizim için çok büyük bir katkısı oldu. Hocamız da sağ olsun bize her türlü yardımı sağlıyor. Okulumuz eğer online devam ederse kursa önümüzdeki dönem de devam etmeyi düşünüyorum. Hem üniversite diplomamız hem de MEB'e bağlı sertifikamız olacak. İleride bunun sayesinde daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.

"Buradan usta olarak çıkabileceğiz"

Kursiyer Azra Ünallı ise, "Ben üniversitede okuyorum ama okumayan, iş imkanı arayan insanlar var, onlar için de çok iyi oldu. Burada öğrenmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan usta olarak çıkabileceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu
'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu
'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu
'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu
'Emeğim' kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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