EMD İzmir Şubesinden gazetecilere sağlık paketi
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Ekonomi Muhabirleri Derneği, İzmir, Ege, Güncel

EMD İzmir Şubesinden gazetecilere sağlık paketi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, korona virüs (Covid-19) salgınında kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak amacıyla sahada görev yapan gazetecilere sağlık kiti dağıttı.

12.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:16
EMD İzmir Şubesinden gazetecilere sağlık paketi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, korona virüs (Covid-19) salgınında kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak amacıyla sahada görev yapan gazetecilere sağlık kiti dağıttı.

EMD İzmir Şubesi, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ), Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Luna Elektrik Elektronik desteğiyle, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı sahada, kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmak amacıyla görev yapan gazetecilere hijyen paketi dağıttı. İçinde tıbbi maske, koruyucu siperlik, dezenfektan ve kolonya bulunan paket, İzmir'de görev yapan yaklaşık 150 gazeteciye ulaştırıldı.

Yaşanan salgından en kısa sürede kurtulmayı temenni ettiklerini söyleyen EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, bu süreçte canlarını hiçe sayarak görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Olağanüstü dönemlerde doğru bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha fazla öneme sahip olduğunun altını çizen Demircan, kamuoyunun doğru bilgi ihtiyacını da sahada görev yapan gazetecilerin yerine getirdiğini dile getirdi.

Sahada görev yapan gazetecilerin de risk grubunda olduğuna değinen Demircan, "Bunun örneklerini üzülerek görüyoruz. Covid-19'un pozitif olduğu gazeteci meslektaşlarımız var. Umarım bunların sayısı daha da artmaz. Her gazeteci arkadaşımızın sağlığını önemsiyoruz" dedi.

Demircan, süreç içerisinde gazetecilerin yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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