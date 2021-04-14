Emanet yeni bölüm fragmanı! Emanet 158. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet 157. bölüm izle
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Emanet yeni bölüm fragmanı! Emanet 158. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet 157. bölüm izle

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Emanet yeni bölüm fragmanı! Emanet 158. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet 157. bölüm izle

Emanet 158. bölüm fragmanı izle! Emanet dizisinin 105. bölümü ardından Emanet 158. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Emanet 158. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Emanet 157. bölüm izle

Emanet 157. bölüm full izle! Emanet 157. bölüm tamamı izle! KANAL 7 ekranların sevilen dizisi Emanet 157. bölüm seyret! Emanet 157. bölüm tek parça izle! Emanet 157. bölüm tamamı izle! Emanet 106. son bölüm fragmanı izle.

EMANET 157. bölüm FULL İZLE!

Emanet 158. bölüm fragmanı izle! Emanet dizisinin 105. bölümü ardından Emanet 158. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Emanet 158. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle! Emanet 157. bölüm izle

Emanet 157. bölüm full izle! Emanet 157. bölüm tamamı izle! KANAL 7 ekranların sevilen dizisi Emanet 157. bölüm seyret! Emanet 157. bölüm tek parça izle! Emanet 157. bölüm tamamı izle! Emanet 106. son bölüm fragmanı izle.

EMANET 157. bölüm FULL İZLE!

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Emanet yeni bölüm fragmanı! Emanet 158. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet 157. bölüm izle

EMANET 158. BÖLÜM ÖZETİ

YAMAN'IN SIRRI AÇIĞA ÇIKTI

Emanet'te bu akşam Seher Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını sonunda öğrenir.

Kendisinden saklanan sahte belgeleri bulan Seher, büyük bir şok içindedir. Bunca zamandır yaşadığı bu cehennem hayatının sebebini öğrenen Seher ne yapacak?

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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