Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu el ele yakalandı

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet'in, Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan ile Seher'i Sıla Türkoğlu, kameralara el ele yakalandı. Uzun süredir hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan ikiliden, görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Kanal 7 ekranlarının ilgiyle izlenen yapımı Emanet, hüzünlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede reytinglerde ilk 10'a girmeyi başardı. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan dizi, yakaladığı başarıyla sosyal medyada da sıkça konuşulmaya başlandı.

İKİLİ HAYRANLARININ YAKIN MARKAJINDA

Özellikle dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu, izleyicilerin yakın markajında yer alıyor. İkilinin en ufak adımını bile takip eden hayranları, Ceyhan ve Türkoğlu'nu birbirlerine de yakıştırıyor. Yakıştırma haberlerinin sıkça gündeme geldiği bugünlerde, ikili hakkında tam da aşk iddialarını destekleyecek bomba bir video ortaya çıktı.

AŞK İDDİALARINI DESTEKLEYECEK VİDEO GELDİ

Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun el ele tutuştukları bir video paylaşıldı. Video sonrası ikilin hayranları duruma sevinirken, kimi kullanıcılar ise ikilinin rol gereği el ele tutuştuğunu söyledi. Video sonrası ünlü oyunculardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Snob Magazin