Emanet fragmanı! Emanet 91. Bölüm fragmanı izle! Emanet 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal 7'nin günlük dizisi olarak yayın hayatına devam eden Emanet'te bir hafta daha sona erdi. Yaman ve Seher'in demir parmaklıkların engel olduğu yakınlaşmasında izleyiciler yeni haftada nelerin kendilerini beklediğini merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Emanet 91. Bölüm fragmanı izle! Emanet 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden Emanet, 7 Eylül'den bu yana başarılı performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Dizinin 90 bölümü geride bırakması da önemli bir başarı. Kanal 7'nin sevilen dizisinin 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan 91.bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. Yaman, hayati bir tehlike içinde…

EMANET 91 YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin 90. son bölümünde neler yaşanmıştı? Yaman'ın hakkında tutuklama kararı çıkar. Yaman hapse mi girecek? Hakkında tutuklama kararı çıkan Yaman, masumiyetini ispat etmek zorunda olduğunun farkındadır. Bu konuda en büyük destekçisi ise Seher olacaktır. İşi bırakmaya karar veren Kiraz, daha fazla mahcup olmak istemez. Ali ise bunun acele verilmiş bir karar olduğunda ısrarcıdır.

Bir yanda ablasının ölümüyle sarsılıp yeğenine sahip çıkmaya çalışan Seher, diğer yanda ağabeyinin emanetini korumak için her şeyi göze alan Yaman… İki ayrı dünyanın, geceyle gündüzün bu savaşında tek kazanan olacak, o da AŞK… Bir emaneti aşkla korumaya çalışanların öyküsü Emanet ile ekrana taşınacak. Emanet, hafta içi her gün Kanal 7'de.

Dizinin konusu: Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım, Hayat Olcay,