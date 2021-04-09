Emanet dizisi 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
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Emanet dizisi 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Emanet dizisi 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Kanal 7'nin sevilen dizisi Emanet bugün 154. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Emanet 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 154. bölümde neler oldu? Emanet yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 155. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 155. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 154. bölümünden sonra 155. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET 155. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YAMAN HUZUR BULACAK MI?

Emanet'te bu akşam Yaman sonunda dedektife ulaşır. Dedektif Yaman'ın içini rahatlatabilecek mi?

154. Bölüm Özeti:

Nihayet dedektife ulaşan Yaman artık kendisinden saklanan gerçeklere çok yakındır. Onca acı ve ıstırabın son bulması, dedektifin ağzından çıkacak kelimelere bağlıdır.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Emanet dizisi 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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