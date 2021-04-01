Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle

Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! Emanet dizisinin 148. bölümü ardından Emanet 149. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Emanet 149. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle!

Emanet 148. bölüm full izle! Emanet 148. bölüm tamamı izle! KANAL 7 ekranların sevilen dizisi Emanet 149. bölüm seyret! Emanet 149. bölüm tek parça izle! Emanet 148. bölüm tamamı izle! Emanet 148. son bölüm fragmanı izle.

EMANET 148. bölüm FULL İZLE!

Emanet dizisi KANAL 7 ekranlarında 148. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 148. bölümün ardından şimdi de Emanet 149. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 149. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 148. BÖLÜM İZLE

EMANET 149. BÖLÜM ÖZETİ

SEHER'İN MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Emanet'te bu akşam Yaman gerçeklerin peşine düşer. Seher'e tuzak kuran Zuhal ve İkbal ise paniğe kapılır.

Gerçekleri öğrenmek için dedektifle görüşmeye gelen Yaman, Seher'in masumiyetini öğrenebilecek midir? Yaman'ın gerçekleri öğrenmesinin kendileri için felaket olduğunu bilen İkbal ve Zuhal ise çaresiz kalmışlardır.

EMANET 149. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin konusu:

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 13:06:46. #1.16#
title