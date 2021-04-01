Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle

Emanet 148. bölüm izle! Emanet 149. Bölüm fragmanı izle! Emanet dizisinin 148. bölümü ardından Emanet 149. bölüm fragmanı da yayınlandı. KANAL 7'de yayınlanan Emanet 149. bölüm fragmanı izle! Emanet son bölüm özeti! Emanet yeni bölümde neler olacak? KANAL 7 Emanet yeni bölüm fragmanı izle!

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EMANET 148. bölüm FULL İZLE!

Emanet dizisi KANAL 7 ekranlarında 148. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 148. bölümün ardından şimdi de Emanet 149. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Emanet 149. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMANET 148. BÖLÜM İZLE

EMANET 149. BÖLÜM ÖZETİ

SEHER'İN MASUMİYETİ ORTAYA ÇIKACAK MI?

Emanet'te bu akşam Yaman gerçeklerin peşine düşer. Seher'e tuzak kuran Zuhal ve İkbal ise paniğe kapılır.

Gerçekleri öğrenmek için dedektifle görüşmeye gelen Yaman, Seher'in masumiyetini öğrenebilecek midir? Yaman'ın gerçekleri öğrenmesinin kendileri için felaket olduğunu bilen İkbal ve Zuhal ise çaresiz kalmışlardır.

EMANET 149. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin konusu:

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.