Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!
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Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!

Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan, yaz ayında lüks beachlere gitmek yerine at çiftliğine gitmeyi tercih etti. Ünlü oyuncunun binicilik dersleri almaya başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Emanet dizisi, 18 Haziran 2021'de sezon finali yapmıştı.

Halil İbrahim Ceyhan'ın tatilde boş durmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun yeni sezon öncesi binicilik dersleri aldığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu, "Ata binmek pasif bir aktivite olarak düşünülse de sanılanın aksine son derece keyif veren faydalı bir spor" açıklamasında bulundu.

Emanet dizisinin temmuz ayının sonunda sete çıkması bekleniyor. Yeni sezon ise 6 Eylül 2021'de başlayacak.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı.

Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi.

Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!
Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!
Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!
Emanet'in Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan'dan sürpriz hamle!

Kaynak: Snob Magazin

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