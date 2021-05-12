- EMA: "mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir"
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- EMA: "mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir"

İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR - Haberler | Güncel

- EMA: "mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir" Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mRNA aşılarının Hindistan mutasyonunun etkisiz hale getirebileceğine dair ümit verici kanıtlar görüldüğünü duyurdu.

- EMA: "mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir"

AMSTERDAM - Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mRNA aşılarının Hindistan mutasyonunun etkisiz hale getirebileceğine dair ümit verici kanıtlar görüldüğünü duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından aşı ve tedavilerle ilgili son gelişmeleri ele alan basın toplantısına katılan EMA'nın aşı bölümünün başında yer alan Marco Cavaleri, mRNA aşılarının Hindistan mutasyona karşı etkili olabileceğini duyurdu. Cavaleri, "MRNA aşılarının Hindistan mutasyonunun etkisiz hale getirebileceğine dair ümit verici kanıtlar görüyoruz" dedi. Cavaleri, EMA tarafından Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sinovac aşılarının incelemesinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

EMA, şimdiye kadar Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen olan 4 Covid-19 aşına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), B.1.617 isimli Hindistan mutasyonunun daha bulaşıcı göründüğünü ve "endişe verici" olarak sınıflandırıldığını belirterek, "B.1.617'nin bulaşabilirliğinin arttığını gösteren bazı mevcut bilgiler var. Bu nedenle, bunu küresel düzeyde bir endişe çeşidi olarak sınıflandırıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

- EMA: 'mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir'
- EMA: 'mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir'
- EMA: 'mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir'
- EMA: 'mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir'
- EMA: 'mRNA aşıları Hindistan mutasyonunu etkisiz hale getirebilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE YAZIR

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