Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eltilerin Savaşı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Eltilerin Savaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eltilerin Savaşı filmini izleyecek olanların merak ettiği Eltilerin Savaşı konusu nedir, Eltilerin Savaşı oyuncuları kimler ve Eltilerin Savaşı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.



ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ, Uraz Kaygılaroğlu

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

İki eltinin birbiriyle olan rekabetli ve eğlenceli diyaloglarını izlediğimiz Eltilerin Savaşı filmi 2020 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekilmiştir.