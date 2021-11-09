Elraenn: "Ekibimden üç kişi ile yollarımı ayırdım"

Twitch Bit olayı hakkında platform tarafından herhangi bir somut adım gelmemesi üzerine yayıncılar tepki göstermeye devam ediyor. Birçok yayıncının canlı yayın platformlarını değiştirmesinin üzerine Tugˆkan "Elraenn" Go¨nu¨ltas¸ da Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Kendisine "Neden yayın açmadın?" gibi soruların gelmesi üzerine izleyici ve takipçilerinden biraz destek ve idare beklediklerini dile getiren yayıncı, durumun karışık olduğunu belirten açıklamasına şöyle devam etti:

"Twitch'ten almak istediğimiz aksiyonları alamıyoruz. konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz bir şekilde ama tam bir sonuca hizmet etmiyor. Bundan dolayı da etrafta uçuşan kişisel bilgiler, veriler bu Hacker'ların edindiği bilgileri sağda solda kullanmaları, anamın babamın adreslerinin milletin forumlarında, Discord'larında dönmesi, abuk subuk bir hal aldı bu iş. o yüzden ben şu an yayın açmıyorum."

Elraenn: "Bir dönüş gelene kadar da zorlayacağım yayın açmayacağım."

Açıklamasının devamında bütün yayıncıların elinden geleni yaptığını ve beklemede olduklarını dile getiren Elraenn, "Ben ekibimden üç kişi ile yollarımı ayırdım. Eightborn'un Whitelist'ini A'dan Z'ye zaten temizledim. 4-5 gün geçiyor bunların üzerinden." ve "Bu arada abi bizim ne suçumuz var diyeceksiniz ama idare edin işte. Yayıncılar arasında da destekleşmemiz lazım. Artık şu düşmanlıkları bir köşeye bırakmamız lazım. Bu konu özelinde söylüyorum yani şu mevzularda." sözleri ile açıklamasını sonlandırdı.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet