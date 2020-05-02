Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı
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BBC

Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı
02.05.2020 00:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:50

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı. Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı.

Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı.

Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı.

Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

2018'de 20 milyon dolar ceza ödemişti

Elon Musk 2018'de de Tesla'nın New York Borsası'ndaki geleceğini yorumladığı bir tweeti sonrası da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tesla'nın kurucusunun son iki tweeti ise "Kız arkadaşım bana kızdı" ve "Hemen hemen tüm mülklerimi satıyorum, ev sahibi olmayacağım" oldu.

Elon Musk'ın Twitter'da 33 milyon 400 bin takipçisi var.

BBC

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