Elon Musk ile Razer CEO'su arasındaki oyuncu koltuğu atışması!

Tesla, SpaceX ve SolayCity şirketlerinin CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden bebek ve araba koltuklarının aynı olduğunu belirten bir resim paylaştı. Razer CEO'su Min-Liang Tan'ın söz konusu tweet'e cevap vermesi gecikmedi...

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu kez de oyuncu koltuğu paylaşımıyla tartışma yarattı.

Musk, resmi Twitter hesabından, bebek koltukları ile yarış arabalarından ilham alan Razer oyuncu koltuklarının aynı olduğunu gösteren bir resimli bir paylaşım yaptı. Razer CEO'su Min-Liang Tan, milyarder girişimci tarafından atılan bu tweet'e cevap verdi.

Musk'ın bu paylaşımına Razer CEO'su Min-Liang Tan şu şekilde cevap verdi: "Doğru – belki biz de bir bebek araba koltuğu yapmalıyız"

33 yaşındaki Singapurlu iş insanı, tweet'i ile tebessüm ettirdi. Bu tatlı atışmanın ardından Tesla ile Razer arasında bir işbirliği çıkabilir. Otomotiv sektörüne damga vuran Tesla araçlarından ihlam alan bir oyuncu koltuğu görmek, birçok oyunseveri mutlu edebilir.

Hatırlanacağı üzere, Mercedes-AMG Petronas F1 Team - 2021 Edition oyuncu koltuğu, oyunseverler tarafından büyük ilgi görmüştü. Musk'ın video oyunlarına olan ilgisi ve iki CEO'nunda milyar dolarlık şirketler yönetmesi, olası bir Tesla x Razer işbirliği yaratabilir.

ELON MUSK, KERBAL SPACE PROGRAM OYUNUNDAN YARDIM İSTEDİ

Musk, geçen haftada en büyük hayali olan Mars kolonisi için, uzak simülasyon oyunu Kerbal Space Program'dan yardım istemişti. Milyarder iş insanı Elon Musk, insanları Mars'a nasıl götüreceği konusunda her türlü tavsiyeye ve fikre açık olduğunu belirtmişti.