Elon Musk ile Razer CEO'su arasındaki oyuncu koltuğu atışması!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elon Musk ile Razer CEO'su arasındaki oyuncu koltuğu atışması!

Elon Musk ile Razer CEO'su arasındaki oyuncu koltuğu atışması!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Tesla, SpaceX ve SolayCity şirketlerinin CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden bebek ve araba koltuklarının aynı olduğunu belirten bir resim paylaştı. Razer CEO'su Min-Liang Tan'ın söz konusu tweet'e cevap vermesi gecikmedi...

Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu kez de oyuncu koltuğu paylaşımıyla tartışma yarattı.

Musk, resmi Twitter hesabından, bebek koltukları ile yarış arabalarından ilham alan Razer oyuncu koltuklarının aynı olduğunu gösteren bir resimli bir paylaşım yaptı. Razer CEO'su Min-Liang Tan, milyarder girişimci tarafından atılan bu tweet'e cevap verdi.

Elon Musk ile Razer CEO'su arasındaki oyuncu koltuğu atışması!

Musk'ın bu paylaşımına Razer CEO'su Min-Liang Tan şu şekilde cevap verdi: "Doğru – belki biz de bir bebek araba koltuğu yapmalıyız"

33 yaşındaki Singapurlu iş insanı, tweet'i ile tebessüm ettirdi. Bu tatlı atışmanın ardından Tesla ile Razer arasında bir işbirliği çıkabilir. Otomotiv sektörüne damga vuran Tesla araçlarından ihlam alan bir oyuncu koltuğu görmek, birçok oyunseveri mutlu edebilir.

Hatırlanacağı üzere, Mercedes-AMG Petronas F1 Team - 2021 Edition oyuncu koltuğu, oyunseverler tarafından büyük ilgi görmüştü. Musk'ın video oyunlarına olan ilgisi ve iki CEO'nunda milyar dolarlık şirketler yönetmesi, olası bir Tesla x Razer işbirliği yaratabilir.

ELON MUSK, KERBAL SPACE PROGRAM OYUNUNDAN YARDIM İSTEDİ

Musk, geçen haftada en büyük hayali olan Mars kolonisi için, uzak simülasyon oyunu Kerbal Space Program'dan yardım istemişti. Milyarder iş insanı Elon Musk, insanları Mars'a nasıl götüreceği konusunda her türlü tavsiyeye ve fikre açık olduğunu belirtmişti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şevval Sam Ebru Gündeş Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Balotelli Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elon Musk ile Razer CEO'su arasındaki oyuncu koltuğu atışması! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:05:56. #1.14#

title