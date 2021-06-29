Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyürken, haberi sunan Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, ağlamamak için kendini zor tuttu. İstismarcıları 'yaratık' olarak nitelendiren Ersoy'un konuşurken sesinin titrediği fark edildi.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesi tüm kesimlerin büyük tepkisini çekti. İstismar mağduru iki çocuğun haberini sunarken sesi titreyen Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy gözyaşlarını zor tuttu.

"BU İKİ YARATIĞI SOKAKTA GÖRSENİZ İNSAN ZANNEDERSİNİZ"

Ersoy, haberi sunarken şu ifadeleri kullandı:

"Midenizin kaldırmayacağı, aklınızın, merhametinizin asla kabul edemeyeceği başlıklarla bugün karşılaşıyorsunuz. İki yaratık, sokakta görseniz insan zannedersiniz. Hukuk da öyle olmadıklarını anlayacaktır diye umut ediyoruz.

"ONLAR KAĞITLARA BAŞKA ŞEYLER ÇİZDİLER"

Bir çocuk kağıda ne çizer?" diye sordunuz birçoğunuz sosyal medyada. Araba çizer, ev çizer, güneş çizer, çiçek çizer... Ama onlar başka şeyler çizdiler kağıtlara. Ama öyle olmasına rağmen serbest kaldılar. Haliyle haklı bir feveran, çığlık ortaya çıktı o çocukların sesini duyurabilmek adına."