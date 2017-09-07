Elmalı'da Yörük Göçü Etkinliği

Elmalı ilçesinde Yörük Göçü Etkinliği düzenlendi.



Elmalı Belediyesinin organize ettiği 665. Tarihi Elmalı Güreşleri Festivali kapsamında 5. Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinliğe, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, çevre ilçe belediye başkanları, Yörük-Türkmen derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlik kapsamında Yörük çadırları kuruldu ve yapılan ayran halka dağıtıldı. Deve kervanı, kepenekli çobanlar ile gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Etkinliğin her geçen yıl bir öncekinden güzel olması için çalıştıklarını kaydeden Öztekin, "Yörük göçü etkinliğimizin bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Her geçen yıl daha güzel oluyor. Destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerimizin finalinde 665. Tarihi Elmalı Güreşlerini yapacağız. Herkesi güreşlerimize bekliyoruz." dedi.