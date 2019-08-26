Elmalı'da "Akçaeniş Nostalji Günlüğü" etkinliği düzenlendi

26.08.2019 10:54

Elmalı Belediyesinin destekleriyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen, "Akçaeniş Nostalji Günlüğü" etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çamkuyuları Milli Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Burada konuşan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, ilçenin köklü bir tarihe ve zengin kültüre sahip olduğunu ifade etti.

Öztürk, "Sevgi ve kardeşliği pekiştirmek, kültürümüzü ve güzelliklerimizi yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz 'Akçaeniş Nostalji Günlüğü' etkinliğimiz, ilçemizin tanıtımına da katkı sağlıyor." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, belgesel gösterimi, konser ve semah gösterileri de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA