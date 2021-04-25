Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı
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Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı

Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Elmalı Abdal Musa Türbesi çevresinde bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Elmalı Abdal Musa Türbesi çevresinde bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Anadolu'da kurulan en önemli Bektaşi Dergahlarından biri olan Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi ve çevresinde bakım, onarım ve peyzaj çalışması başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile her yıl yerli yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan tekke yerleşkesi daha düzenli bir görünüme kavuşacak. Tekke yerleşkesinde yer alan ve zaman içerisinde tahrip olan amfi tiyatro, umumi tuvaletlerde sıva, badana, fayans, mermer tadilatları yapan ekipler, peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriyor.

"Ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle tahribat vardı"

Abdal Musa Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Ali Eriş, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle duvar, mermer yapılar ve anfi tiyatroda tahribatların oluştuğunu belirterek, bakım ve onarım için Muhittin Böcek'ten destek istediklerini yetkililere hemen talimat vererek çalışmalara başlandığını söyledi. - ANTALYA

Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı
Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı
Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı
Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı
Elmalı Abdal Musa Türbesi ve çevresi bakıma alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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