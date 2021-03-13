Elleriyle zurna ve kaval sesi çıkarıp, müşteri çekiyor

VAN'ın Erciş ilçesinde, 10 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıp, ailesinin geçimini sağlayan Ömer Turan, alet kullanmadan elleriyle çıkardığı kaval ve zurna sesleriyle ilgi toplayarak, müşteri çekiyor. Sesi duyanların geldiğini belirten Turan, "Ağzımla çıkardığım melodiler, herkesin ilgisini çekiyor. Bazen boya sandığının önünde kuyruk oluşuyor" dedi.

Van'a 100 kilometre uzaklıktaki Erciş'te yaşayan, 5 çocuk ve 2 torun sahibi olan Ömer Turan, düğünlerde zurna çalarak, geçimini sağlayan babasını 10 yıl önce kaybedince beraber yaptıkları mesleği bırakıp, ayakkabı boyamaya başladı. Ailesini boya tezgahında kazandığı para ile geçindiren Turan, müşterilerinin ilgisini çekmek için de yeteneklerinden faydalanıyor. Zurnası ve kavalı artık olmayan Turan, bu aletlerin seslerini de elleri ile ağzını kullanarak, çıkarabiliyor.

Ömer Turan, yeteneği sayesinde müşteri sayısını ikiye katladığını, meraklıların gelip, fotoğraf ve görüntü çektiğini belirtirken, bazen boya sandığı önünde kuyruk oluştuğunu söyledi. Kazancından memnun olduğunu anlatan Turan, "Uzun zamandır boyacılık yaparak, evimin geçimini sağlıyorum. Babadan kalma mesleğimiz olan zurna çalmayı babamız öldükten sonra bıraktık. Kendimi geliştirerek zurna ve kaval sesini ağzımla çıkarabiliyorum. Her türlü melodi de çalabiliyorum. Bu yaptığım işin bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Sabah boya sandığımı alıp, çalıştığım yere geliyorum. Burada ellerim ve ağzımla çıkardığım çeşitli melodiler insanların ilgisini çekiyor. Sesi duyan gelip, ayakkabılarını boyatıyor. Bazen burada uzun kuyruklar bile oluşuyor. Çaldığım melodiler neredeyse gerçeğini aratmıyor" dedi.

Müşterilerden Fecri Altun ise "Ömer kardeşimizin elleri ve ağzıyla çıkardığı kaval ve zurna sesini duymak için geliyorum. Ayrıca destek verdiğim için de mutluyum. Yeteneği sayesinde istediği melodiyi elleri ve ağzıyla çıkarabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL