Ellerinde kelepçe, ayağında prangayla...

STEPHAN Ernst'le ilgili ilk tutuklama kararını Kassel Savcılığı vermişti. Ancak sorgulamayı daha sonra Federal Savcılık üstlendiği için şimdi Federal Mahkeme'nin de tutukluluk kararının devamını karara bağlaması gerekiyor. Bunun için Federal Mahkeme, zanlının şahsen ifadesini almak zorunda.

15 Haziran'da özel timin evine yaptığı baskınla yakalanan Ernst, sorgusunda cinayeti itiraf etmiş, ardından da hem kendisine ait silah deposunu hem de cinayette kullandığı silahı kendisine satan ve bu satışa aracılık eden iki kişiyi ele vermişti. Federal Savcılık cinayetin arkasında başka kişiler olup olmadığını ve örgüt bağını araştırıyor. Irkçı Ernst, daha önce de Türklerin oturduğu bir evi kundaklama girişimi, bir Türk imamı bıçakla ağır yaralama ve bir mülteci yurdunu havaya uçurmak için bomba depolama suçlarından ceza almış, cezasını yattıktan sonra Karlsruhe'ye yerleşmişti. Ernst'in cezaevinden çıktıktan sonra seri cinayetlerin sorumlusu neonazi terör örgütü NSU'nun elebaşları ve çevresiyle bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Neonazi Stephan Ernst, elleri kelepçeli ve ayaklarında prangayla bir helikoptere bindirilip önce Federal Savcılığa oradan da mahkemeye götürüldü. Ernst'e özel tim eşlik etti.