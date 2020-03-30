Ellerim yıkadıkça kuruyor ve çatlıyor ne yapmalıyım?
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Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık

Ellerim yıkadıkça kuruyor ve çatlıyor ne yapmalıyım?

Egzamalı kişilerin; bu kuruma ve çatlamalara engel olmaları gerektiğini söyleyen, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

30.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:51
Ellerim yıkadıkça kuruyor ve çatlıyor ne yapmalıyım?

Koronavirüsten (COVİD-19) korunmak için en önemli tedbirin, el yıkamak olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak egzama gibi cilt rahatsızlığı olan kişilerde; eller sık sık yıkandıkça, kuruma ve çatlamalar meydana gelebilmektedir.

Egzaması olanlar ellerini yıkarken ciltlerini nasıl koruyabilirler?

Sık sık el yıkamak, egzaması (atopik dermatit olan insanlar için alevlenmelere neden olabilir. Egzaması olan kişilerin iyi hijyen uygularken, ellerindeki egzama alevlenmelerini önlemek için bazı tedbirler alması gerekmektedir. Amerika Astım ve Alerji Vakfı (AAFA); egzama ve diğer cilt rahatsızlığı olanların yeni koronavirüsten korunmak için el yıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici kullanın!

Ellerimizi yıkadıktan hemen sonra nemlendirici kullanmak, ellerin cilt bariyerini korumada çok etkili olacaktır. Çünkü el yıkamak, cildinizin kurumasına neden olacaktır. Özellikle el yıkadıktan sonra ellerinizi hafifçe nemli olarak bırakmanız ve arkasından da nemlendirici kullanmanız faydalı olacaktır. Ayrıca sık el yıkama yapacağımız için cebimizde nemlendirici taşımamız ve her el yıkamadan sonra nemlendirmek, cildiniz için çok faydalı olacaktır.

Egzaması olan kişiler sabun seçiminde neye dikkat etmelidir? El dezenfektanlarından da kaçınmak gerekir mi?

Bazı antiseptikler ve antibakteriyel solüsyonlarla el yıkanması, cilde zarar verebilir. Bu nedenle; mümkün oldukça ellerinizi pH değeri düşük olan sıvı sabunlarla, 20 saniye yıkamanız faydalı olacaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra, nemlendirici kullanmamız faydalı olacaktır.

Elleri uygun şekilde nemlendirmek için dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Ellerinizi yıkadıktan sonra, tek kullanımlık bir kağıt havlu veya mendille kurulayın. Kuru kağıt havlu ile ovalamadan pansuman yapar gibi kurulamak en iyisidir. Çoğunlukla eliniz tam kurumadan (yani, cildiniz hala biraz nemli iken) ellerinizin ve parmaklarınızın tüm yüzeyini kaplayacak şekilde bol miktarda nemlendirici uygulayın. Nemlendirici seçimi; büyük ölçüde cildin yapısına, tercihinize ve gündüz kullanımı ve günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesine göre değişebilmektedir.

Kaynak: Bültenler

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