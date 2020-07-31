Ellen DeGeneres, 'ırkçılık ve sindirme' iddialarıyla ilgili olarak çalışanlarından özür diledi
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BBC

Ellen DeGeneres, 'ırkçılık ve sindirme' iddialarıyla ilgili olarak çalışanlarından özür diledi

Ünlü Amerikan komedyen ve sohbet programı sunucusu Ellen DeGeneres'in şovuyla ilgili soruşturmada, programın gündelik yönetimiyle ilgili "ciddi eksiklikler" bulunduğu sonucuna varıldı.

Ellen DeGeneres, 'ırkçılık ve sindirme' iddialarıyla ilgili olarak çalışanlarından özür diledi
31.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:45

Ünlü Amerikan komedyen ve sohbet programı sunucusu Ellen DeGeneres'in şovuyla ilgili soruşturmada, programın gündelik yönetimiyle ilgili "ciddi eksiklikler" bulunduğu sonucuna varıldı. Personelden bazı kişilerin işine son verildi. DeGeneres yaşananlar nedeniyle özür diledi.

Soruşturma, çalışanların işyerinde "ırkçılık yapıldığı ve sindirme olduğu" iddialarının yer aldığı bir haberin Buzzfeed sitesi üzerinden yayılarak yankı uyandırması üzerine başlatılmıştı.

İddiaları dile getiren çalışanlar işyerinde "zehirli bir havanın" estiğini ve "korku ortamının" hakim olduğunu söylüyorlardı.

Ellen DeGeneres personele yolladığı e-postada özür diledi ve "bunun bir daha yeniden yaşanmaması için" her şeyi yapmakta kararlı olduğunu söyledi.

DeGeneres, "Hepimiz sözlerimiz ve hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyebileceğine dikkat etmeliyiz. Şovumuzdaki sorunlar bana iletildiği için çok memnunum" diye de ekledi.

Şovun yapımcısı WarnerMedia şirketi de, yürütülen soruşturma sonucunda "bir dizi personel değişikliği" yapılacağını açıkladı.

Şovla ilgili iddialar nelerdi?

Buzzfeed'e konuşan birçok şov çalışanı, hastalık ya da cenaze izni kullandıktan sonra işten atıldıklarını anlattılar. Bir kısmı da, kendilerine, işyerinde de Generes'i gördüklerinde onunla konuşmamalarının tembihlendiğini söyledi.

Çalışanlardan biri ırkçı yorumlara ve hareketlere maruz kaldığını ve şovda çalıştığı 18 ay boyunca küçük bir çok saldırganca tutumla karşılaştığını, bunlarla ilgili kaygılarını konuşmak istediğinde ise azarlandığını anlattı.

Bu suçlamalar DeGeneres'in ve şovunun kamuoyundaki imajıyla tam bir tezat teşkil ediyordu.

"Birbirine iyi davranma"yı temel prensibi ilan eden komedyen daha önce programını "bir mutluluk alanı" diye tanımlamıştı.

Bir eski şov çalışanı Buzzfeed'e, "Bu 'birbirine iyi davran' olayı sadece kameralar açıkken geçerliydi. Tamamen şov için" demiş ve "Biliyorum insanlara para veriyorlar, yardım ediyorlar, ama bunlar şov için yapılıyor" diye de eklemişti.

Suçlamaların yayımlanması ve yankı yaratması üzerine yapımcı şirket WarnerMedia bir iç soruşturma başlatmış ve onlarca çalışanıyla şovdaki çalışma ortamı konusunda görüşmeler yapmıştı.

Ellen'ın tepkisi nasıl oldu?

Sohbet programını 17 yıldır sunan televizyon yıldızı, iddialar ilk ortaya atıldığında bir açıklama yapmadı ve WarnerMedia tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasını bekledi.

Soruşturma ardından personeline bir e-mektup yazan yıldız, gün ışığına çıkan sorunları halletmek için gereken adımların atılacağını söyledi.

"Şovumuzun ilk günü, yaptığımız ilk toplantıda 'Ellen DGeneres şovu bir mutluluk alanı olacak, kimse sesini yükseltmeyecek ve herkese saygı gösterilecek' demiştim" diyen Ellen mektubunu şöyle sürdürüyor:

"Açık ki bir şeyler değişmiş ve ben işlerin böyle yürümediğini duymaktan çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bundan dolayı üzgünüm. Beni tanıyan herkes bilir ki bu benin inandığım ve şovumuzdan umut ettiğim şeylerle tam bir tezat teşkil ediyor."

Ellen aynı zamanda şovla ilgili iddialarda suçlanan kişiler ile arasına mesafe de koydu ve "Benimle çalışan, bana bağlı çalışan insanlar, benim adıma konuşup beni yanlış temsil ettiler. Buna dur demek gerekiyor" dedi.

Tamamı The Hollywood Reporter'da yayımlanan mektupta DeGeneres, 1990'larda eşcinsel kimliğiyle ortaya çıktığında kamuoyundan gelen olumsuz tepkilerden de bahsediyor:

"Yalnızca kim olduğumdan dolayı yargılanan ve neredeyse herşeyini yitiren biri olarak, farklı görülen, adil ya da eşit muamele görmeyen, daha da kötüsü görmezden gelinen insanları gerçekten anlıyor ve onlara derin bir bağlılık duyuyorum. İçinizden herhangi birinin böyle hissetmiş olması benim için berbat bir şey.

"Yaptığımız işle ve hep birlikte dünyaya bir şeyler katmamızla gurur ve sevinç duyuyorum. Evinde bizi seyreden herkesin şovumuzu sevmesini ve şovda çalışan herkesin de şovu çok sevmesini istiyorum. Bunu deneyimlemeyen herkesten tekrar özür dilerim."

Soruşturma hangi sonuçlara vardı?

WarnerMedia iddiaları "çok ciddi" bir şekilde ele aldığını ve çalışma ortamıyla ilgili olarak şovda halen çalışan ya da eskiden çalışmış onlarca kişiyle görüştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada "Bütün iddialar doğrulanamasa da, soruşturmanın ilk bulgularının, şovun günlük yönetimiyle ilgili eksikliklere işaret etmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı" denildi:

"Öne çıkarılan sorunlarla ilgili gerekli önlemleri almanın yanı sıra bazı personel değişikliklerinin de gerektiğini tespit ettik ve bunları uygulamanın ilk adımlarını atıyoruz.

"WarnerBros ve EllenDeGeneres iş yerinde saygı ve herkesin katılımının sağlanması konusunda kararlıdır. Attığımız adımların şov için doğru bir yola girmemizi sağlayacağından eminiz."

Yeni iddialar var mı?

WarnerMedia açıklamasından hemen önce Buzzfeed'de yer verilen yeni bir haberde DeGeneres şovun idari yapımcıları hakkında cinsel taciz ve cinsel istismar suçlamaları getirildi.

Suçlanan kişiler arasında şovun baş metin yazarı ve yapımcısı Kevin Leman da var. Leman'ın, işyerinde kendisine bağlı çalışan kişiler hakkında uygunsuz cinsel yorumlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Buzfeed haberinin yayımlanmasından sonra bir açıklama yapan Leman hiç bir şekilde cinsel taciz anlamına gelecek ya da uygunsuz bir davranışta bulunmadığını söyledi.

Leman, "Baş metin yazarı olarak işim şakalar bulmak ve bunu yaparken bazen sınırları zorluyoruz. Bazı mizah çabalarımın birilerini rahatsız etmesinden dehşet duydum" diyerek "kötücül ve yanıltıcı" diye nitelediği haberin yayınlanmasının kendisini yıktığını kaydetti.

BBC
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