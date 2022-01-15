Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün?
Fox TV'nin sevilen dizisi Elkızı bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Elkızı gün mü değiştirdi, yeni günü hangi gün oldu merak etti. Peki, Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Elkızı yeni günü ne zaman? Elkızı dizisi Pazar'a mı alındı? İşte ayrıntılar...
Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Detaylar sizlerle...
Elkızı dizisi normalde Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle Pazar'a alındı. Buna göre Elkızı her Pazar saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.
Elkızı dizisi yapılan değişiklikle gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Pazar oldu. Elkızı yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar tarihinde ekranlara gelecektir.
Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.
Zeliha'nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan'a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo'ya ve Seher'e kavuşacaktır.
Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun'dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır. Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali'yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo'yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece…
Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.
Dizi 1'den 10. bölüme kadar Cumartesi 20.00'de yayımlandı. 11'den final olan 13. bölüme kadar ise Pazar 20.00'da yayımlanacaktır.
Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı
İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu
Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı
Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı
Münir Can Cindoruk : Ali Demir
Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı
Toprak Sağlam : Nermin
Fırat Doğruloğlu : Selçuk
Çağla Şimşek : Seher
Sinan Arslan : Bekir
Pelinsu Çileli : Aslı Yaman
Macit Koper : Ekrem
Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı
Mesut Kaytan : Adem
Beyza Dolu : Neşe
Can Büyükaltay : Cemal
Alayça Öztürk : Esma