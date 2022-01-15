Fox TV'nin sevilen dizisi Elkızı bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Elkızı gün mü değiştirdi, yeni günü hangi gün oldu merak etti. Peki, Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Elkızı yeni günü ne zaman? Elkızı dizisi Pazar'a mı alındı? İşte ayrıntılar...

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı neden yok, gün mü değiştirdi? El Kızı yeni günü ne zaman oldu? El Kızı Cumartesi mi Pazar günü mü yayınlanıyor? Elkızı hangi gün? Detaylar sizlerle...

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı dizisi normalde Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Fakat yapılan değişiklikle Pazar'a alındı. Buna göre Elkızı her Pazar saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

ELKIZI GÜN MÜ DEĞİŞTİRDİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN? PAZAR MI CUMARTESİ Mİ?

Elkızı dizisi yapılan değişiklikle gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Pazar oldu. Elkızı yeni bölümüyle 16 Ocak Pazar tarihinde ekranlara gelecektir.

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Harun'la evlenmek asıl başlayacak olan kabusun en hafifidir Ezo için. Annesi için bu işkenceye katlanmayı göze alır ancak zor durumdadır. Bunu da ilk ve tek fark eden Ali olur. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar Ali ama Ezo dışında ona bunu itiraf edecek kimse de yoktur.

Zeliha'nın ilaçlarını içmemesiyle beraber her şey yeniden başlar. Hatırlıyordur Zeliha ve kendisine bunları yapan Cavidan'a bedelini ödetecektir. En önemlisi ise kızlarına, Ezo'ya ve Seher'e kavuşacaktır.

Ezo için ise umutlar tükenmişken hiç ummadığı birisi, Nermin ona yardım eder. Bir planı vardır ve eğer plan işlerse Ezo hem Harun'dan kurtulacak hem de özgürlüğüne kavuşacaktır. Yeniden umutlanan Ezo için Ali ile kavuşmak artık hayal değildir fakat Songül ile Ali'yi gördüğü andaki kıskançlığı ve acısı Ezo'yu tepetaklak eder. Bu defa berabere yoktur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir yarışı olacaktır sadece…

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI FİNAL Mİ YAPACAK? FİNAL BÖLÜMÜ HANGİSİ?

Dizi 1'den 10. bölüme kadar Cumartesi 20.00'de yayımlandı. 11'den final olan 13. bölüme kadar ise Pazar 20.00'da yayımlanacaktır.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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